Dez pessoas são presas durante cumprimento de mandados no ES

Dez pessoas foram presas uma operação para dar cumprimento a sete mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão preventiva por tráfico de drogas no município de Santa Teresa, nesta quinta-feira (13). Durante a ação, um menor foi apreendido.

De acordo com a Polícia Civil, as equipes policiais estiveram em casas nos bairros Aparecidinha, Alvorada, Jardim da Montanha e Dois Pinheiros, em Santa Teresa. Lá, encontraram 18 unidades de ecstasy, uma bucha, 14 papelotes, 19 tubos e 10 unidades de haxixe; três unidades de maconha; 21 pinos e quatro papelotes de cocaína; 14 tubos e 84 pedras de crack e um simulacro de arma de fogo. Aliás, foram apreendidos R$4.789,90 em espécie e um carro.

No bairro Alvorada, os policiais cumpriram um mandado de contra uma mulher de 33 anos. Um homem de 21 anos também foi detido por estar em posse de um simulacro. Além disso, os policiais foram informados de que um indivíduo, que também tinha um mandado de prisão decretado, estaria guardando drogas em uma outra residência, na mesma rua. O suspeito de 24 anos foi localizado e conduzido à delegacia.

Ainda no bairro Alvorada, um mandado de busca e apreensão e outro de prisão foram cumpridos contra um homem de 26 anos. O cão de faro Justo, localizou diversas drogas foram dentro de uma blusa de frio que estava em um dos quartos. Um homem de 21 anos, uma mulher de 25 e um adolescente de 16 também foram conduzidos. Aliás, foi cumprido um mandado de prisão em desfavor de uma mulher de 44 anos.

Aliás, nos bairros Aparecidinha, Jardim da Montanha e Dois Pinheiros, três homens de 32, 40 e 55 anos, respectivamente, foram presos. Os detidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Santa Teresa, juntamente com as drogas apreendidas.

