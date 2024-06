Dia Internacional de Combate às Drogas: psiquiatra fala sobre impactos no ES

Para marcar o Dia Internacional de Combate às Drogas (26 de junho), a comissão que trata do tema na Assembleia Legislativa (Ales) fará reunião extraordinária na segunda-feira (24), às 10 horas, no Plenário Judith Leão. O evento terá palestra do psiquiatra e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Valdir Campos.

O médico explica que o crack segue sendo a droga que mais preocupa a saúde pública, pelo seu efeito devastador, mas alerta também para o surgimento de novas drogas sintéticas.

“No Brasil nós temos a epidemia do crack, que é a principal droga, avassaladora, que causa inúmeras consequências. O próprio Estado tem dificuldade de fazer o controle das chamadas ‘cracolândias’”, afirma o professor.

“E a cada dia surgem mais drogas, por exemplo as drogas que agora apareceram, que são derivadas da maconha. É um tipo de maconha sintética, conhecida como ‘drogas K’. Elas deixam o indivíduo parecendo um zumbi, de tão lesada que a pessoa fica (…) Quanto mais rápida a ação e o efeito da droga, maior a potência dela de gerar dependência. Como é o caso do crack, ele tem uma ação rápida, um efeito rápido”, complementa.