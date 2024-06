Disputa escolar promove a separação adequada de resíduos em Alegre

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi na quarta-feira (5) e também marcou o início de uma competição saudável e promissora que vai mobilizar alunos de três escolas durante este mês de junho.

A ideia da “Gincana da Reciclagem” é despertar a responsabilidade individual dos estudantes sobre seu papel na redução dos impactos que os resíduos provocam no Meio Ambiente e, consequentemente, ampliar essa consciência para toda a cidade.

Leia Também: Estatuto direciona participação nas eleições do Grêmio Estudantil

As escolas participantes são a EMEIF Domingos Bravo Reinoso, da Vila do Sul, a EMEIF Ruth Alice e a EMEF Professor Lellis, do centro.

Os estudantes terão até o dia 28 para concluir a tarefa de coleta o máximo de recipientes plásticos, que serão computados pelas escolas, que receberam um reforço para também realizarem a coleta seletiva.

Cada escola terá uma turma campeã por turno, o que totaliza seis campeões. O prêmio será um piquenique no Parque Estadual da Cachoeira de Fumaça.

A iniciativa é da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS) e conta com o apoio da Secretaria Executiva de Educação (SEED).

Propostas integradas

Essa é só uma das propostas da SEMADS, que durante todo o mês serão ações de conscientização nas demais escolas da cidade, em órgãos públicos realizados e outros setores, além de receber visitantes na ARIE “Laerth Paiva Gama” para palestras, trilhas ecológicas informativas e atividades lúdicas e esportivas.

A Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Graziela Ferreira, reforça que a gincana busca incentivar o hábito e envolver a participação de todos na separação correta dos resíduos.

“Ao fortalecer valores como responsabilidade ambiental, cooperação e cidadania, essa proposta vai mobilizar os alunos, os professores, a escola. Quando há estímulo na promoção de hábitos sustentáveis, por meio de atividades educativas práticas, o envolvimento avança para as famílias e para as comunidades. O retorno da conscientização dos participantes sobre a importância da reciclagem vai abrir portas culturais para um cuidado permanente, amplo e cotidiano com o Meio Ambiente”, destacou Graziela Ferreira.

Conscientização, estímulo e apoio prático

A Prefeitura de Alegre realiza trabalhos de conscientização junto ao comércio e entre os servidores da cidade, com a finalidade de orientar sobre a importância da destinação correta dos resíduos recicláveis e suas vantagens.

Além disso, também apoia integralmente as ações da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Alegre (ASCOMA), tanto financeiramente quanto na organização, logística e área de trabalho, ajudando até a destinação final do lixo reciclável.

Já para evitar que o vidro recolhido na cidade seja descartado de forma incorreta ou em aterros sanitários, desde 2021, o material coletado é enviado para a ASCOMA, que os direciona para que empresas parceiras os transforme em novas embalagens.

A população pode entregar os vidros nos Pontos de Entrega Voluntária (PEV’s) distribuídos pela cidade ou na Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Alegre (ASCOMA), situada próxima à Curva da Biquinha.

Pesquisa de satisfação

Além disso, nos meses de julho a prefeitura realiza uma pesquisa de satisfação sobre a coleta de lixo na cidade, que é uma responsabilidade da Secretaria Executiva de Obras e Serviço Urbanos (SEOSU).

A pesquisa contribui diretamente para o aprimoramento dos serviços públicos, em conformidade com a Lei n.º 13.460/2017.

Segundo o resultado de 2023, quase 85% das pessoas que responderam à pesquisa afirmam que a coleta é realizada de forma diária e 53% se dizem satisfeitas com o serviço.

Dentre as sugestões para a melhoria dos serviços, está justamente o aumento dos pontos para a coleta seletiva dos resíduos.

Pontos de Entrega Voluntária (PEVs)

Alegre conta com pontos de Coleta Seletiva em diversos locais, mas a separação também deve ser feita em casa.

Para que você não se confunda, aqui está um reforço dos locais adequados para descartar cada material:

Lixo Seco: Papelão, plástico, papel, alumínio, vidro, caixas de leite, embalagens plásticas devem ser depositadas nas Lixeiras vermelhas e cinzas.

Lixo Úmido: Material orgânico, como restos de comidas ou lixo de banheiros devem ser depositados nas Lixeiras azuis.

Lixo de Mão: Papeis de bala e embalagens de alimento, por exemplo, devem ser jogados nas Lixeiras brancas.

Fonte: Prefeitura de Alegre.