Estatuto direciona participação nas eleições do Grêmio Estudantil

No Diário Oficial desta sexta-feira (7), a Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), publicou o modelo de Estatuto do Grêmio Estudantil das unidades de ensino da rede pública municipal de educação básica, que atendem à etapa de educação infantil – da pré-escola à etapa do ensino fundamental.

No documento, está especificado o funcionamento da agremiação, que tem por finalidade melhorar a qualidade de vida e da educação dos estudantes, estimulando o interesse na construção de soluções para os problemas da escola, contribuindo para formar, assim, cidadãos conscientes, participativos e multiplicadores desses valores sempre condizentes com a Constituição Federal.

Leia Também: Décimo terceiro antecipado: servidores já podem comemorar no Sul do ES

O decreto também explica quais serão os papéis a serem exercidos pelos grêmios. Dentre eles, estão: ações nas áreas social, cultural, esportiva e educacional; possibilidade de promover eventos, cursos, debates, palestras, campeonatos e quaisquer outras atividades ligadas a suas finalidades.

Além disso, no documento, ainda é explicado o que é necessário para se candidatar às eleições. Também são descritos os cargos e as funções de cada participante que participará das futuras agremiações.

“O grêmio estudantil é uma ideia saudável e democrática que estimula a participação social dos jovens, contribuindo não apenas com o desenvolvimento pessoal dos que estão inseridos, mas também, com as comunidades e com a formação de pessoas mais comprometidas socialmente. Nosso objetivo é o de promover o crescimento cognitivo, fazendo com que os alunos se tornem cidadãos conscientes e com senso do coletivo”, explica a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

Fonte: Prefeitura de Cachoeiro.