Duas pessoas ficam feridas após carro capotar na BR-262, em Venda Nova

Duas pessoas ficaram feridas após o carro em que elas estavam capotar na BR-262, em Venda Nova do Imigrante, na manhã desta quarta-feira (26).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as informações preliminares são de que o carro seguia na rodovia, quando acabou capotando no km 100 da BR-262. As vítimas foram socorridas pelo Samu para um hospital do município. O estado de saúde delas não foi informado.

Para o atendimento da ocorrência, foram acionados o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o guincho e o Corpo de Bombeiros. Além disso, a PRF informou que houve vazamento de combustível no local. Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.