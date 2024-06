Dupla “capixaba” marca e decide partida contra time de Iniesta

No início da tarde deste sábado (1°), o Al Bataeh, equipe dos capixabas Álvaro Oliveira e Weberty Silva, venceu o Emirates Club, time do astro Andrés Iniesta, ex-Barcelona e histórico jogador da seleção espanhola.

Álvaro marcou um gol e deu uma assistência na partida, que terminou em 3 a 2 para o time dos brasileiros. Com o gol marcado, Álvaro chegou a sete tentos anotados na atual temporada e assumiu o posto de vice-artilheiro. Oliveira celebrou a vitória e a boa atuação.

“Muito feliz pela partida que todo o time fez, conseguimos vencer uma forte equipe e chegar a quatro jogos de invencibilidade agora na reta final da temporada. Também fiquei muito feliz com o gol marcado e também com a assistência para o meu companheiro marcar. Espero que a gente possa encerrar a temporada em grande forma e vamos em busca da vitória na última partida”, disse Álvaro.

Com a vitória deste sábado, o Al Bataeh chegou aos 34 pontos na competição e a oitava colocação. A partida foi especial para o atacante Weberty Silva; o jovem jogador formado nas categorias de base do Nova Venécia marcou o seu primeiro gol como profissional, o tento da vitória já nos acréscimos. Weberty comemorou o gol, agradeceu aos companheiros e destacou a sensação de atuar contra Iniesta.

“Estou muito feliz por poder marcar o meu primeiro gol como jogador profissional, ainda mais o gol da vitória da nossa equipe, uma sensação muito especial. Agradeço a todos os meus companheiros que me ajudam diariamente. Muito especial poder enfrentar um jogador como o Iniesta, que sempre joguei no videogame e hoje pude enfrentar, dividir o campo com ele, realmente foi tudo muito especial”, disse o atacante de 20 anos.

Foto: Divulgação/Al Bataeh