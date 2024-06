Em lançamento de pré-candidatura, Libardi defende “direita equilibrada”

Apesar de ser um seguidor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o advogado e pré-candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Diego Libardi (Republicanos) apontou que não deve pautar a sua campanha no contexto da polarização nacional.

No lançamento da sua pré-candidatura, nesta segunda-feira (24), no Bom Gosto Buffet, em Cachoeiro, ele falou da sua trajetória política, declarando-se ser conservador, mas um defensor da direita do equilíbrio e da sensatez.

Na ocasião, Diego Libardi também aproveitou a oportunidade para se defender de críticas sobre a sua ausência em Cachoeiro. De acordo com ele, ao ter deixado a Capital Secreta para atuar como secretário de Vitória, teve como objetivo se capacitar para chegar mais preparado para gerir a sua terra.

“Saí de lá para voltar para Cachoeiro. Assim como eu comecei na administração pública lá atrás, com o espírito de me capacitar e me preparar para que a gente pudesse chegar aqui, neste momento, com todas as qualidades, com todas as características, para que a gente possa fazer a mesma transformação agora na cidade que nós tanto amamos”, explicou Libardi.

Além dos deputados estaduais Dr. Bruno Resende (União) e Allan Ferreira (Podemos), diversas autoridades estaduais e nacionais participaram do encontro. Entre eles, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazollini, deputados estaduais Alcântaro e Hudson; deputado federal Amaro Neto, ex-deputado e presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, e o vereador e presidente da Câmara de Cachoeiro, Brás Zagotto (Podemos).