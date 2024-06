Sem racha: Podemos garante apoio integral a Diego Libardi

Após rumores de que a executiva estadual do Podemos não estaria satisfeita com o direcionamento da legenda em torno da pré-candidatura de Diego Libardi (Republicanos) a prefeito de Cahoeiro de Itapemirim, o deputado estadual Allan Ferreira (Podemos) garantiu que o partido estará por inteiro na pré-campanha do republicano.

A confirmação de que não há qualquer tipo de racha veio, nesta segunda-feira (25, durante a oficialização da pré-candidatura de Diego Libardi.

De acordo com Allan, o deputado federal e presidente do Podemos no Espírito Santo, Gilson Daniel, ligou para ele e afirmou que não há mais qualquer tipo de mal estar do partido com a pré-candidatura do reublicano e que o apoio a pré-campanha está garantido nas eleições em Cachoeiro.

Além de apoiadores e correligionários, o lançamento oficial da pré-candidatura de Diego Libardi a prefeito de Cachoeiro também contou com a participação do prefeito da capital do Estado do Espírito Santo, Lorenzo Pazollini, de deputados estaduais, como Bruno Resende (União), Alcântaro e Hudson; deputado federal Amaro Neto, do ex-deputado e presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, do vereador e presidente da Câmara de Cachoeiro, Brás Zagotto (Podemos).