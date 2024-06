Em reunião, Casagrande cobra celeridade de ações da Petrobras no ES

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, se reuniu, nesta terça-feira (18), como o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB).

Na oportunidade, o chefe do Poder Executivo estadual pediu celeridade para a execução de ações de responsabilidade da Petrobras no Estado.

“Reforçamos a importância do início das operações da plataforma Maria Quitéria e da expansão do beneficiamento do gás na UTG Cacimbas. Tratamos também da ampliação das atividades da indústria naval e dos avanços nos estudos de captura de carbono”, escreveu o governador do Espírito Santo em sua rede social.