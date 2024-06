Empresa gera mais 125 novos empregos no Espírito Santo

O Espírito Santo vai ganhar mais 125 novos empregos, que serão gerados pelo Centro Automotivo Timbro. A inauguração do ativo logístico ocorreu, nesta quarta-feira (19), em Cariacica.

Conforme explica o vice-governador e secretário estadual de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço (MDB), a expectativa é de 125 novos empregos no Espírito Santo.

“A área tem capacidade para armazenar 12 mil carros. Mais um investimento confirmado com apoio dos incentivos do Governo do Espírito Santo; do Programa Desenvolvimento ES, Sindiex e Prefeitura de Cariacica”, afirma.

A gigante do comércio internacional ergue no município um centro automotivo moderno, ampliando a eficiência e competitividade do Espírito Santo na importação de veículos.

“Esse é o primeiro espaço alfandegado do Brasil, 100% dedicado ao setor. Com um investimento de mais de R$ 25 milhões, o Centro conta com 250.000 m² de área, dos quais 100.000 m² foram alfandegados pela Receita Federal. A área total poderá ter uma expansão em mais 100.000m2”, aponta a empresa.

Além disso , o ativo logístico tem capacidade para armazenar até 12 mil veículos de forma estática e nasce para ajudar a desafogar os Portos e EADIS (Portos Secos) capixabas responsáveis por mais de 50% de todas as importações de veículos feitas no Brasil. O Estado é lider em importações de veículos há mais de 30 anos.

Novos empregos e Capacitação

Além disso, o espaço terá em breve estrutura própria de treinamento e capacitação técnica de mecânicos e funileiros, em parceria com o SENAI, visando formar profissionais especializados em veículos elétricos e hibridos.