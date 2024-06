Espírito Santo tem a 2ª melhor gestão fiscal do Brasil

A gestão fiscal do Espírito Santo está entre as melhores do Brasil. Quem aponta é o ranking de competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP), que coloca o Estado na segunda colocação entre as 27 unidades da federação avaliadas.

Por meio da rede social , o vice-governador e secretário estadual de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço (MDB), comemora o posicionamento do Espírito Santo e enaltece o trabalho sério e responsável que vem sendo desenvolvido pelo governo Renato Casagrande (PSB).

LEIA TAMBÉM: Datafolha: aprovação de Lula sobe e reprovação cai; veja os números

“Cuidando das contas, vamos cuidando das pessoas”, destaca o vice-governador.

Para a elaboração do ranking, o CLP mensurou o grau de solidez fiscal dos estados. Além disso, analisou indicadores como Taxa de Investimentos, Regra de Ouro, Solvênia Fiscal, Sucesso do Planejamento Orçamentário, Dependência Fiscal, Resultado Primário, Gasto com Pessoal, Índice de Liquidez e Poupança Corrente.