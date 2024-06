Empresários são presos suspeitos de comércio clandestino de carnes no ES

Dois empresários foram presos durante uma operação de combate ao comércio clandestino de carnes, em Guarapari. A prisão aconteceu na última sexta-feira (14).

Segundo a Polícia Civil, a 2ª fase da operação contou com a participação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon). Aliás, as empresas alvos da operação foram interditadas.

Além disso, a PC informou que as empresas são suspeitas de fomentar frigoríficos clandestinos para fabricação de embutidos. Mais informações da operação serão repassadas durante a coletiva de imprensa nesta segunda-feira (17).