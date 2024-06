Polícia Militar Ambiental recolhe 64 pássaros silvestres no ES

Policiais militares ambientais recolheram 64 pássaros silvestres em uma residência no bairro Santa Rita, em Vila Velha, na manhã do último domingo (16).

Segundo a PMA, equipes da 1ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) foram acionadas para verificar a denúncia de que pássaros silvestres estavam sendo mantidos em cativeiro em uma residência.

Após as buscas, com o apoio das equipes do Comando de Operações Táticas em Mata Atlântica (Cotama), a casa foi localizada, sendo identificados 64 pássaros silvestres, dentre eles 15 trinca-ferros, dez curiós, 39 coleiros, em suas respectivas gaiolas de madeira.

Os animais foram recolhidos e entregues no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).