Empresas do Espírito Santo miram crescimento no mercado europeu

O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), promove uma masterclass voltada para a internacionalização de empresas e startups capixabas, focando na expansão para o mercado europeu pela Bélgica. O evento, intitulado “Expansão Internacional: Como acessar o mercado europeu a partir da Bélgica”, ocorrerá na próxima segunda-feira (1º), no Auditório Principal do Hub ES+, localizado na Praça Costa Pereira, 30, Centro, Vitória. Para participar, inscreva-se preenchendo o formulário no link: https://forms.gle/WPPwQCRF35nJKKgE8.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, explica que o Estado do Espírito Santo, que é reconhecido por sua economia dinâmica e diversificada, encontra na Bélgica um parceiro estratégico para a internacionalização de suas empresas. Desde 1830, Brasil e Bélgica mantêm relações diplomáticas, caracterizadas por um comércio bilateral crescente e uma colaboração em diversas áreas. “O Governo do Estado, por meio da Secti, organiza este evento importante para qualquer empresa capixaba interessada em expandir seus horizontes, além das fronteiras nacionais”, afirmou.

Segundo Bruno Lamas, a masterclass foi pensada para trazer um lineup de palestrantes de renome internacional visando fornecer insights valiosos sobre as melhores práticas e estratégias de globalização de negócios destaque para a Mito Games, startup capixaba que já está inserida no mercado da Bélgica.

“Os participantes aprenderão as práticas para acessar o mercado europeu, beneficiando-se da expertise de especialistas em globalização. Laurent Bernard elucidará como a Valônia, por meio da AWEX, pode servir como um ponto estratégico para a expansão, oferecendo incentivos e suporte a empresas estrangeiras. O evento destacará a importância de entender as dinâmicas do mercado europeu e aproveitar as oportunidades de investimento na Bélgica. Além disso, proporcionará um ambiente para o networking, facilitando conexões com investidores, parceiros comerciais e outros empreendedores”, disse.

A ideia de proporcionar um ambiente para a conexão com investidores, parceiros comerciais e outros empreendedores, facilitando colaborações e parcerias estratégicas. Segundo o subsecretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Jales Cardoso Júnior, a iniciativa visa preparar as empresas locais para se posicionarem no competitivo mercado europeu. “Por meio da startup Jade Autism, durante o WebSummit Rio conhecemos a equipe da Bélgica, trazendo uma conexão positiva para o capixaba que acreditamos proporcionar desenvolvimento econômico tanto para o Estado como para o Brasil”, disse Jales Cardoso.

Contexto Econômico e Relações Brasil-Bélgica

As relações entre Brasil e Bélgica têm sido historicamente amigáveis, caracterizadas por uma forte cooperação diplomática, econômica e cultural. O comércio bilateral abrange uma vasta gama de produtos, e as empresas belgas têm demonstrado um interesse crescente no mercado brasileiro, especialmente em setores como infraestrutura, energia e tecnologia. Por outro lado, a Bélgica, particularmente a região da Valônia, tem se mostrado um destino atraente para investimentos brasileiros, oferecendo um ambiente favorável e incentivos robustos para negócios estrangeiros.

A cooperação entre os dois países também se estende a áreas como ciência, tecnologia, educação e cultura, fortalecendo ainda mais os laços e abrindo portas para oportunidades futuras. O evento organizado pela SECTI é um esforço contínuo para promover a integração e a colaboração internacional.

Palestrantes e conteúdo

Entre os palestrantes confirmados, destacam-se Ludmilla Figueiredo, CEO da Global Markets, empresa de acesso a mercados internacionais, Laurent Bernard, representante da Wallonia Export and Investment Agency (AWEX), e Rafael Teixeira, da Mito Games. Cada um deles trará uma perspectiva única sobre a expansão internacional.

Ludmilla Figueiredo, especialista em estratégias globais, abordará a dinâmica dos mercados internacionais e como as empresas brasileiras podem se posicionar para alcançar o sucesso.

Laurent Bernard, representando a Valônia, uma das regiões mais desenvolvidas da Bélgica, destacará as oportunidades de investimento e as vantagens competitivas de escolher a Valônia como porta de entrada para o mercado europeu.

Rafael Teixeira, da Mito Games, compartilhará sua experiência prática de internacionalização, oferecendo uma visão realista sobre os desafios e conquistas enfrentados por uma startup capixaba na Bélgica.

Serviço

Data: 1º/07 (segunda-feira)

Credenciamento: 08h

Início: 9h

Local: Auditório Principal do Hub ES+ – localizado na Praça Costa Pereira, 30, Centro, Vitória.

Inscrições pelo link: https://forms.gle/WPPwQCRF35nJKKgE8