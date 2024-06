Energia Solar: 5 benefícios incríveis para residências e comércios

Em um cenário onde a busca por alternativas energéticas sustentáveis cresce cada vez mais, a JOTATECH Climatização e Energia Solar, de Cachoeiro de Itapemirim, preparou um guia completo sobre os 5 benefícios da energia solar para residências e comércios, desmistificando dúvidas e mostrando como essa tecnologia pode transformar sua realidade.

Valorize seu imóvel em até 30%

Investir em energia solar vai além da economia na conta de luz, pois aumenta o valor do seu imóvel. Um estudo recente indica que um imóvel com sistema solar pode ter sua avaliação valorizada em até 30%. Isso se deve à economia na conta de energia e à geração de renda através da venda do excedente de energia para a rede elétrica. Energia limpa e renovável para um futuro melhor

A energia solar é uma fonte de energia limpa e renovável, que não emite gases poluentes nem contribui para o efeito estufa. Ao escolher a energia solar, você está investindo em um futuro mais sustentável para você, sua família e para o planeta. Economize até 95% na conta de luz

Um dos principais benefícios da energia solar é a economia na conta de luz. Com a produção de sua própria energia, você pode reduzir o consumo da rede elétrica em até 95%, o que significa uma economia significativa na sua fatura mensal. Em alguns casos, é possível até mesmo zerar a conta de luz. Invista em um sistema com baixo custo e alto retorno O custo dos sistemas de energia solar vem caindo consideravelmente nos últimos anos, tornando-se cada vez mais acessíveis. Os materiais utilizados na produção de painéis solares tiveram uma redução de aproximadamente 40%, tornando o investimento ainda mais vantajoso. Retorno do investimento em curto prazo

Com o custo dos sistemas mais baixo e a geração de renda através da venda do excedente de energia, o retorno do investimento em energia solar pode ser alcançado em um curto prazo, entre 18 e 36 meses. No passado, esse retorno era superior a 8 anos. Hoje, os clientes podem desfrutar de lucro com energia solar a partir da aquisição do sistema.

JOTATECH: Sua parceira completa em energia solar

A JOTATECH, empresa com sets anos de experiência em Cachoeiro de Itapemirim, se destaca por oferecer soluções inovadoras em climatização e energia renovável. Prova disso é a recente inauguração da nova loja no bairro Alto Novo Parque, um espaço moderno e amplo que oferece ainda mais conforto e atendimento personalizado aos clientes.

Oferece soluções completas em energia solar para residências, comércios e indústrias. A empresa conta com uma equipe de profissionais experientes e qualificados, que auxiliam os clientes em todas as etapas do projeto, desde o dimensionamento do sistema até a instalação e manutenção.

Visite a nova loja no Alto Novo Parque e conheça mais sobre os benefícios da energia solar para você e seu negócio. Outra opção é o contato com um especialista diretamente pelo WhatsApp (clique aqui).

SERVIÇO:

WhatsApp: (28) 99958-9200 (clique aqui)

Endereço: Bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, próximo ao supermercado Frigolima

Instagram: @jotatechsolucoes