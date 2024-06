Equipes de Ibatiba são convocadas para a Copa Sesport 2024

A Copa Sesport 2024 inicia os preparativos para a grande competição de futebol de campo do Estado. As equipes feminina e masculina de futebol de Ibatiba já convocadas e irá se apresentar na solenidade de entrega dos uniformes no dia 18 de julho.

A Copa Sesport tem início no dia 20 de julho, com final programada entre os dias 28 ou 29 de setembro. O Campeonato é realizado pela Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport) com o intuito de promover o esporte nos municípios capixabas por meio da maior paixão nacional: o futebol. Criada para ser uma competição de seleções, a Copa Sesport vai contar com uma equipe de cada município.

Importante competição

Dessa forma, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Carlos Alberto dos Santos, também integrante do Conselho Arbitral da Copa Sesport falou sobre a importância da competição para as equipes de futebol amador em todo o Estado.

“A prática esportiva muda vidas, ganhamos o título o ano passado com a equipe feminina e vimos a mudança para a equipe com a conquista. Todos estão motivados e motivando outras pessoas a buscarem a prática esportiva. Isso é muito satisfatório para o nosso trabalho e para o nosso município”, destacou Carlos Alberto.

Fazendo história

No ano passado, Ibatiba ficou com a taça da Copa Sesport ao vencer Linhares por 2 a 0, com gols de Débora e Laila. Bem como, é a primeira vez que a categoria feminina disputou na história da competição.

Assim também, na noite de ontem, o Prefeito Luciano Pingo se reuniu com integrantes do time feminino e parabenizou a equipe pelo compromisso com o esporte.

“Nossas campeãs estão motivadas e seguem sendo exemplos para outras pessoas. Seguimos firmes no nosso compromisso e apoio ao Esporte Amador de Ibatiba, apoiando as esquipes e investindo em infraestrutura esportiva”, declarou Luciano Pingo.

