Escola de Alegre desenvolve dinâmica em aula de Vexilologia

Buscando fortalecer o aprendizado na disciplina de Geografia, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Ana Monteiro de Paiva, localizada em Alegre, desenvolveu uma aula dinâmica sobre vexilologia, estudo das bandeiras, com os alunos do Ensino Fundamental.

Para isso, foram utilizados Chromebooks para a pesquisa e debate sobre o assunto. Os estudantes foram divididos em três grupos, cada um ficou responsável pela pesquisa, confecção e explanação de duas bandeiras. Foram escolhidas bandeiras da América do Norte, da América Central e da América do Sul.

Além da confecção das bandeiras, que foram expostas em um mural na escola, os alunos realizaram uma roda de debates com exposição oral acerca das histórias e simbologias das bandeiras pesquisadas.

“A atividade proposta pelo professor foi importante, porque conhecemos melhor a história de alguns países do continente americano por meio das bandeiras, que têm significados históricos. Em alguns países nós percebemos o quanto as bandeiras sofreram alterações. E isso é importante, pois um símbolo pode revelar vários significados. E uma coisa que me chamou atenção que em relação as cores, quase todas elas têm o mesmo significado nas bandeiras”, relatou o estudante Estevão Silva Baudson.

Fonte: Sedu