Escola de Vila Velha recebe formação do Comitê Olímpico do Brasil

Nesta quarta-feira (19), a Umef Dr. Tuffy Nader, na Barra do Jucu, recebe uma formação de professores realizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). O evento acontece com programação ao longo de todo o dia, das 7h às 17h, com o objetivo de implementar o projeto “Valores Olímpicos para a Vida”, integrando valores como respeito, amizade e excelência às práticas pedagógicas.

Leia também: Projetos “Vila Velha 500 Anos” e “Vila Velha Ágil” serão apresentados



A escola é a única do Estado a receber a iniciativa do Comitê Olímpico. Após a formação com os professores, serão planejadas e realizadas diversas atividades práticas com os alunos. A conclusão do projeto contará com apresentações teatrais sobre a história das Olimpíadas e clínicas esportivas, proporcionando uma vivência mais aprofundada dos valores olímpicos.



Cerca de 50 docentes da unidade de ensino devem participar da capacitação. A iniciativa é organizada pela Coordenação de Formação Continuada e de Esportes Educacionais da Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes.



Para a secretária de Educação de Vila Velha, Tatiana de Castro Nogueira, o projeto potencializa o esporte como ferramenta para auxiliar no desenvolvimento integral e saudável dos alunos. “Para além da prática física, há o reforço de valores éticos e habilidades sociais indispensáveis à formação para a cidadania”, afirmou.