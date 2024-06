Espírito Santo recebe Seminário Internacional de Educação

As inovações no mundo da educação têm sido um marco significativo nos últimos anos, transformando a maneira como transmitimos o que é amplamente considerado o recurso mais valioso da sociedade: o conhecimento. Essas transformações foram seguidas por novos desafios, sendo necessário repensar e reformular a educação.

Atentos a essas mudanças, a Findes, o Conselho Temático de Educação da Federação (Conedu), o Sesi e o Senai Espírito Santo abrem espaço para discussão com o I Seminário Internacional de Educação, que será realizado nos dias 01 e 02 de julho, no Teatro do Sesi em Jardim da Penha, Vitória. Com o tema: Inovação, Desafios e Oportunidades no Século XXI, os painéis trarão análises e proposições de ações para a melhoria da educação.

Para o diretor-geral da Findes, Roberto de Campos Lima, o Seminário Internacional vem como uma oportunidade para debater e mobilizar os diversos atores, públicos e privados, que fazem a educação acontecer no Espírito Santo. “A Findes, por meio do Sesi ES, tem trabalhado em prol de uma educação de alta qualidade no Estado. Um exemplo disso, é a nossa Escola Sesi de Referência: um projeto pedagógico robusto e contextualizado para o século XXI, com educação integral (cognitiva e socioemocional), robótica, STEAM e projeto bilíngue, que oferece uma educação de qualidade para os nossos mais de 10 mil alunos. Mas também é preciso transbordar uma educação potente a todos os estudantes capixabas, mobilizando os diversos atores do Estado”, afirma.

Os desafios que enfrentamos nos últimos anos não apenas testaram os sistemas educacionais, mas também catalisaram uma revolução no modo como se percebe e transmite conhecimento. Este período de transformação é uma oportunidade única para moldar uma educação que seja verdadeiramente inclusiva, equitativa e preparada para enfrentar um futuro desafiador, mas que promete ser ainda mais inovador e adaptável.

Para falar sobre esses desafios, o Seminário contará com os principais nomes da educação brasileira, como a presidente do Instituto Singularidades, Cláudia Costin; da presidente da ABAVE (Associação Brasileira de Avaliação Educacional), Maria Helena Castro; e do educador e escritor, Mozart Ramos, além da participação do Prof. José Pacheco, Escola da Ponte, em Portugal, que apresentarão caminhos para a educação de qualidade.

“Temos ainda muitos desafios a serem superados, em especial no ensino fundamental. Entre eles estão: o interesse dos jovens pelo estudo e alcançar nível de conhecimento dos padrões internacionais. O primeiro Seminário Internacional vem, além de discutir essas questões, propor ações especiais para aquelas pessoas que lidam, cuidam e são responsáveis pela educação fundamental do nosso Estado”, ressaltou Luciano Raizer, presidente do Conedu.

Também será apresentado o modelo Sesi de Ensino, fruto de investimento da Findes em metodologia, sistema de gestão, tecnologia e formação de professores.

O Seminário é voltado para representantes das secretariais municipais de educação do Espírito Santo. Interessados podem se inscrever no link: https://sesies.com.br/seminario-internacional-de-educacao/