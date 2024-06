Espírito Santo se prepara para Copa Nacional de Futebol Quilombola

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) vai realizar, nesta quinta-feira (27), a entrega dos uniformes e equipamentos aos participantes da etapa estadual da Copa Nacional de Futebol Quilombola. A cerimônia de entrega terá início às 10 horas, no Auditório da Sesport, em Bento Ferreira, Vitória.

A etapa estadual é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em parceria com a Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e o IPAC.

A primeira disputa do campeonato começa neste domingo (30), às 15 horas. A competição, que será realizada na categoria masculina, contará com a participação de 25 times de comunidades do Espírito Santo. O evento visa fortalecer a cultura quilombola, promover a inclusão social e revelar novos talentos para o futebol capixaba. As partidas acontecerão sempre aos domingos.

Essa será a primeira edição da Copa Nacional de Futebol Quilombola e envolve 24 Estados do País para escolher os representantes da competição nacional. Apenas Roraima, Acre e Distrito Federal estão fora da Copa por não terem comunidades quilombolas.

“Este é um evento que tem como objetivo muito mais do que a disputa de um título. E para que esse seja um campeonato de muito sucesso, o Governo do Estado está investindo na organização e na entrega de matérias para as equipes. Tenho certeza de que teremos partidas muito emocionantes pela frente”, afirmou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Os três melhores classificados na etapa estadual serão premiados. O time campeão, além de garantir a vaga para a etapa nacional da competição, vai levar uma academia popular e um tratorzinho (cortador de grama), enquanto o segundo colocado receberá um tratorzinho. Já o terceiro colocado será premiado com uma academia popular.

Confira abaixo os times participantes:

Conceição da Barra

Juventus Futebol Clube – Santana

Fontoura Futebol Clube

Santa Fé Capixaba

Fluminense do Paraíso

Rod’água

Itaúnas

Linharinho

São Mateus

São Cristóvão

Chiado

Unidos da Tiquera (Quilombo Bom Pastor)

Comunidade Quilombolas Divino Espírito Santo (Cruzeiro)

São Jorge

Dilô Barbosa

Amigos da Penha

Central Serrana

Comunidade Quilombola de São Pedro Ibiraçu

Comunidade Quilombola Alto Iguapé

Comunidade Quilombola de Araçatiba

Santo Futebol Clube – Quilombo Santa Luzia

Comunidade Retiro Santa Leopoldina

São Mateus do Sul

Município do Sul e Litoral

Monte Alegre

Florença

Senegal

Unidos da Graúna

Comunidade Quilombola Córrego Sossego – Guaçuí