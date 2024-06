Estágio! Mais de 180 oportunidades para estudantes do ES

O portal Super Estágios divulgou novas oportunidades de estágio para essa primeira semana de junho. Há 183 vagas presenciais em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Guarapari.

Sobretudo, além da Grande Vitória, o portal está com oportunidades abertas para estudantes de Linhares e Afonso Cláudio.

Assim, os interessados devem acessar o site www.superestagios.com.br, cadastrar as informações pessoais e profissionais e escolher a vaga desejada. Aliás, as bolsas variam entre R$ 650 e R$ 2,5 mil. No portal, também há vagas disponíveis para Pessoas com Deficiência (PCD).

Confira as áreas:

Ensino Médio: todas as séries.

Nível Técnico: Técnico em Administração, Técnico em Enfermagem, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Logística, Técnico em Mecânica Industrial e Técnico em Mecânica.

Nível Superior: Administração, Administração (EAD), Engenharia de Produção, Comércio Exterior, Relações Internacionais, Ciências Contábeis, Educação Física, Engenharia Ambiental, Pedagogia, Direito, Economia, Sistema de Informação, Recursos Humanos, Letras, Marketing, Ciências Econômicas, Gastronomia, Psicologia, Finanças, Engenharia Mecânica, Nutrição, Engenharia Civil, Comunicação Social – Marketing, Comunicação Social – Cinema e Mídias Digitais, Marketing – Publicidade, Oceanografia, Logística, Engenharia Elétrica, Letras – Inglês, Publicidade e Propaganda, Arquitetura e Urbanismo e Fisioterapia.

