Estudantes de Guaçuí fazem imersão histórica no universo da escrita

Estudantes do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Monsenhor Miguel de Sanctis, localizado no município de Guaçuí, participaram de uma aula prática sobre a escrita cuneiforme.

A iniciativa buscou promover uma imersão histórica, possibilitando uma compreensão mais profunda a respeito da antiga Mesopotâmia.

Durante a realização da aula, os estudantes puderam criar suas próprias tabuletas de argila e escrever caracteres cuneiformes, facilitando o entendimento concreto e visual do desenvolvimento da escrita cuneiforme. “Tocar e manipular materiais como argila e uma pequena peça de madeira em forma de cunha torna a experiência de aprendizagem mais tangível e memorável”, explicou a professora de História, Lia Fernandes Nunes.

Ainda segundo a docente, a proposta visava não apenas transmitir conhecimento teórico, mas também engajar os alunos de maneira interativa e dinâmica, promovendo uma maior retenção de informações.

“A atividade prática estimulou o pensamento crítico, levando os alunos a analisarem como e por que os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme e seu impacto nas civilizações subsequentes”, completou a professora.

