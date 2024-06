Estudantes visitam Pequena Central Hidrelétrica da BRK em Cachoeiro

O Programa Portas Abertas da BRK em Cachoeiro recebeu um novo grupo de estudantes na última segunda-feira (10). Alunas do curso técnico em Eletromecânica integrado ao ensino médio do Ifes (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo) visitaram a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) da companhia, que fica localizada na Ilha da Luz.

Acompanhadas do professor Saulo da Silva Berilli, elas conheceram as instalações da PCH e puderam ver de perto todo o funcionamento do conjunto de bombeamento do sistema de distribuição de água. “Essa visita é parte de uma atividade interdisciplinar em que a turma tem a missão de fazer o levantamento do panorama atual da manutenção elétrica, da mecânica e da gestão da manutenção em oito empresas da região sul do Espírito Santo”, explicou o professor de Manutenção Industrial Elétrica.

O trabalho envolve ainda aspectos como a segurança do trabalho e a sustentabilidade ambiental. “A oportunidade de conhecer um chão de fábrica é de extrema importância para a formação dos futuros técnicos em Eletromecânica, dando a chance de estarem alinhados com as demandas atuais das empresas da região, bem como promover a boa formação através do conhecimento e o despertar do apreço dos alunos pelas atividades da profissão e do ambiente industrial”, afirma o professor.

O responsável da área de manutenção eletromecânica da BRK em Cachoeiro, Claudio Fernando Regis Sobrinho, que também acompanhou o grupo durante a visita, afirma que visitar a PCH por meio do Programa Portas Abertas é uma oportunidade única para ver na prática como é feito o planejamento, o controle e a realização das atividades voltadas para a manutenção eletromecânica, em conformidade com as normas técnicas, ambientais, de qualidade, de segurança e saúde no trabalho. “Mostramos para os estudantes o nosso trabalho e os processos para que a população de Cachoeiro tenha um serviço de qualidade”, ressalta.

O Programa Portas Abertas cumpre o objetivo de disseminar a cultura do saneamento e é realizado durante todo o ano. Para agendar uma visita, basta entrar em contato pelo e-mail mcamporez@brkambiental.com.br ou telefone (28) 99989-7722.