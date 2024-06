Faça estágio na BRK! Inscrições continuam abertas até domingo (30)

Os esforços para universalizar os serviços de distribuição de água e de coleta e tratamento de esgoto no Brasil, até 2033, seguem impulsionando a geração de vagas de trabalho no Brasil. A BRK, empresa privada de saneamento presente em mais de 100 municípios do país, busca por novos talentos e oferece oportunidades para estudantes universitários que querem iniciar a carreira profissional, com o Programa de Estágio 2024.

Leia também: Grupo Carone abre processo seletivo para vagas de emprego no ES

Lançado no início de junho, o programa de estágio da BRK oferece 34 vagas para operações da companhia de seis diferentes estados. Para Cachoeiro de Itapemirim, são duas vagas, podendo se inscrever estudantes dos seguintes cursos: Engenharia Civil, Sanitarista, Ambiental, Produção e Segurança.

O programa tem como objetivo ser a porta de entrada para os futuros agentes de transformação do saneamento brasileiro. “A BRK busca contribuir oferecendo oportunidades para que estudantes de diferentes áreas possam se desenvolver em um ambiente diverso e inovador, que foca nas melhores práticas de mercado para levar saneamento com qualidade e eficiência para a população”, afirma Adriana Altoé Pigatti, supervisora de recursos humanos da BRK em Cachoeiro de Itapemirim.

As informações sobre o Programa de Estágio 2024 podem ser consultadas no site, clicando aqui! As inscrições seguem abertas até domingo, 30 de junho, e devem ser feitas nas vagas específicas divulgadas na página da empresa no LinkedIn. Podem participar universitários que concluem a graduação a partir de dezembro de 2025. Os cursos aceitos serão conforme as oportunidades de cada localidade e área da companhia.

O processo seletivo acontece em três etapas: inscrições, dinâmica de grupo e entrevistas finais, podendo ser online e presencial. O estágio, para os escolhidos, começa a partir de agosto de 2024.

O programa oferece como benefícios bolsa-auxílio, compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, seguro de vida e acidentes pessoais, vale-refeição ou alimentação (aplicável de acordo com a localidade e carga horária), vale-transporte, programa de apoio à saúde, Wellhub, day off (no mês de aniversário), e plano de aprendizado e desenvolvimento.

Sobre a BRK

A BRK é uma das maiores empresas privadas de saneamento básico no Brasil, presente em 13 estados, beneficiando 16 milhões de pessoas. São mais de 100 cidades que já contam com os serviços da companhia, que é a plataforma de saneamento da Brookfield, empresa canadense que está no país desde 1899. Além da diversificação geográfica, a BRK conta com um amplo portfólio de concessões. Isso oferece à empresa uma visão sobre as necessidades de investimentos e os desafios que cada região do país enfrenta para ampliar a oferta de serviços de água e esgoto.

Para a companhia, o saneamento básico é a chave para o desenvolvimento social e econômico do Brasil e tem grande potencial de impacto positivo em áreas como a saúde e a educação. Por isso, a BRK e seus acionistas estão comprometidos com um modelo de gestão ESG, incorporando esta estratégia à tomada de decisões da companhia e à prestação de serviços. A empresa tem também um compromisso com a Diversidade e a Inclusão, sendo signatária do Pacto Global da ONU e dos Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU (WEP’s).