Grupo Carone abre processo seletivo para vagas de emprego no ES

O Grupo Carone está com um processo seletivo aberto para diversas vagas de emprego. A seleção será realizada nesta quinta-feira (27), nas escolas Grau Técnico de Vila Velha e Serra, a partir das 9h e 8h, respectivamente. A participação é gratuita e todas as vagas podem ser pleiteadas também por Pessoas com Deficiência (PcD). Os contratados vão trabalhar em alguma unidade da empresa situada na Grande Vitória.

As vagas de emprego incluem oportunidades para os cargos de operador de caixa, açougueiro, auxiliar de logística e-commerce, repositor, embalador, estoquista, padeiro, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de pizzaiolo, fiscal de controle patrimonial, balconista e outras funções.

As contratações são para regime CLT. “É uma oportunidade tanto para quem busca um emprego quanto para quem deseja uma recolocação no mercado de trabalho. As entrevistas serão feitas por ordem de chegada”, informou a coordenadora da escola Camila Tardin.

Contração imediata?

Os candidatos que preencherem os requisitos para as vagas serão encaminhados diretamente para o setor de Recursos Humanos (RH) do Grupo Carone. “Se tudo der certo, o futuro contratado será conduzido pela própria empresa para a contratação”, esclareceu Camila Tardin.

Saiba Mais

Grupo Carone contrata

Dia: 27/6 (quinta-feira)

Serra

Horário: das 8h às 13h

Local: escola Grau Técnico localizada na Rodovia Norte Sul, nº 700 – Santa Luzia, Serra

Vila Velha

Horário: das 9h às 12h30

Local: escola Grau Técnico localizada na Av Jerônimo Monteiro, 720, Glória, Vila Velha