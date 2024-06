Feira dos Municípios registra recorde de público

Durante os quatro dias de realização da Feira dos Municípios de 2024, 80 mil pessoas passaram pelo Pavilhão de Carapina, na Serra. O número é 30% maior que a edição do ano passado.

Entre a quinta-feira (06) e o domingo (09), a população teve acesso a uma vasta programação e pode conhecer a cultura, a história, a gastronomia e os potenciais econômicos dos 78 municípios do Espírito Santo, reunidos em um só lugar.

Leia Também: Amunes lidera articulação sobre Educação Especial

“O Governo do Estado monta toda essa estrutura para receber os municípios, mas se os municípios não vêm, não tem festa. Com todos os 78 municípios presentes na Feira, os capixabas e os visitantes podem desfrutar daquilo que o Espírito Santo tem de melhor, do que cada cidade tem de melhor. E nós seguiremos investindo forte em todos os municípios para que se desenvolvam cada vez mais e tenham mais riqueza para mostrar”, disse o governador Renato Casagrande, no domingo.

A abertura da Feira, na quinta, já dava mostras de que o público seria maior do que no ano passado. Além disso, diversos grupos de estudantes se misturaram ao grande público ainda durante a tarde. À noite, os capixabas que saíram do trabalho foram conferir o que a organização montou e o que os 78 municípios capixabas levaram para mostrar.

Bem como, na sexta-feira não foi diferente, com um público ainda maior. E no sábado e domingo, já pela manhã, era possível ver as famílias chegando para visitar e conferir todas as atrações. Foram os dias com maior público.

Feira dos Municípios 2025

Durante a premiação dos melhores estandes do evento, foi anunciada a data da feira em 2025: entre os dias 03 e 06 de abril. “Finalizamos com a premiação dos municípios e regiões que tiveram destaque na feira. Isso é importante para se preparar para o ano que vem para virem novamente. Logo, já temos uma data prevista para o ano que vem da nossa feira, que será no início de abril”, ressaltou o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Alberto Gavini.

A Feira dos Municípios foi uma iniciativa do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau e do Governo do Estado, por meio da Aderes e das Secretarias do Turismo (Setur) e da Cultura (Secult), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes).

Fonte: Amunes