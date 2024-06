FENARQ DESIGN homenageará italianos por contribuição no setor de rochas do ES

Segundo dados divulgados pelo Centrorochas, o mercado de rochas ornamentais brasileiro atingiu em 2024 o melhor resultado acumulado entre janeiro e abril dos últimos 10 anos. Foi registrado um crescimento de 15,7% neste período, gerando U$ 387,9 milhões em negócios.

Em celebração aos personagens que contribuíram para o desenvolvimento deste setor ao longo dos anos no Espírito Santo, a FENARQ DESIGN 2024 prepara a 2° edição da Exposição Histórica de Rochas do Espírito Santo. Em 2024, ano em que é comemorado os 150 anos da Imigração Italiana, o tema da Exposição será “Os Italianos & As Rochas Capixabas”, uma homenagem às famílias italianas que impulsionaram o Setor de Rochas no Espírito Santo.

Leia também: FENARQ DESIGN: feira já está com todos os stands ocupados em Cachoeiro

Em sua terceira edição, a FENARQ DESIGN é a maior feira de Engenharia, Arquitetura e Design do Sudeste e acontecerá dos dias 4 a 7 de julho, no Athenas Hall, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Para prestigiar, basta realizar o credenciamento através do site fenarqdesign.com.br.

A partir da realização de um trabalho de pesquisa e curadoria feito pela designer de interiores Araciene Scaramuzza Pessin, a Exposição Histórica será composta por peças em homenagem a este momento. A exposição tem como objetivo evidenciar essa história do progresso do Estado através dos descendentes destes imigrantes e o quanto isso impactou positivamente o setor de rochas capixabas. Será um momento para todos se aprofundarem nesta história e terem a oportunidade de se conectar com o passado, uma vez que foi nas terras de um imigrante italiano que aconteceu a primeira mineração do setor de rochas capixaba.

FENARQ DESIGN destaca pioneirismo

A curadora reforça a importância do tema deste ano. “É uma grande satisfação poder apresentar todas as pesquisas históricas que evidenciam o pioneirismo italiano na fundação do setor de rochas no Espírito Santo. É indiscutível a importância de compreendermos este passado que nos permitiu chegar até aqui e honrar todo esforço dos imigrantes italianos que construíram as bases para prosperarmos nos dias atuais”, explica Araciene.

Ainda, em complemento a este espaço da exposição, ficará disponível o Arquivo Público do Estado, onde poderá ser conferido o projeto Itinerante que permitirá que todos os visitantes recebam impresso o Registro de Entrada de seu antepassado imigrante em sua chegada ao Espírito Santo.

Economia em alta

São esperados mais de 40 milhões em negócios durante o evento. Milhares de empresas e profissionais do Espírito Santo e de outros estados já confirmaram presença na Capital Secreta. Neste ano, são previstas mais de 12 mil pessoas – entre consumidores finais e players do mercado – circulando entre mais de dois mil metros quadrados de área montada para as exposições.

A CEO da feira, Cíntia Mattos, conta que a exposição é uma oportunidade para os visitantes conhecerem mais a história dos precursores do setor de rochas. “A FENARQ DESIGN está cumprindo um papel de responsabilidade social com a história e cultura de Cachoeiro de Itapemirim, o local que é o berço das rochas ornamentais do brasil. A divulgação da história do setor não era feita, então estamos desempenhando um papel importante para o setor que movimenta a economia capixaba”, defende.

SERVIÇO

Evento: FENARQ DESIGN

Data: 04 a 07 de Julho.

Local: Athenas Hall. Rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua, 927º – BR 482, Safra – Cachoeiro de Itapemirim.

Credenciamento: através do site: fenarqdesign.com.br