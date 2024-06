Fenecon 2024 terá turismo de experiência e negócios inovadores

A 3ª Feira de Negócios de Conceição do Castelo (Fenecon 2024) está repleta de novidades para este ano. O evento será realizado de 18 a 21 de julho, na Área de Eventos “Sanfonão”, organizado pela Associação Comercial e Industrial de Conceição do Castelo (Acicc), com o apoio da Prefeitura e do Sebrae/ES, além dos patrocínios do Sicoob e da Serrana Coop.

Leia também: Multinacional francesa formaliza intenção para se instalar em Jerônimo

O grande destaque desta edição será o turismo de experiências, uma tendência que permitirá aos visitantes se envolverem em atividades práticas que demonstram a cultura, a música e a gastronomia local. As novidades foram apresentadas ontem à noite, em evento de lançamento no restaurante Caminho do Vale, com a presença de empreendedores, autoridades e organizadores.

Já estão confirmados 150 expositores apoiados pelo Sebrae/ES, mas esse número pode chegar a 170 com espaços a serem comercializados. Entre as várias novidades anunciadas, está a entrada principal do evento, que vai reproduzir o famoso pórtico em formato de torres de castelo do trevo de acesso a Conceição pela rodovia BR-262.

Outro destaque será a “Casa do Empresário”, um espaço que promete ser o coração da Feira, onde a equipe da Acicc estará presente. Além disso, o “Palco do Empreendedor” será um local onde os empreendedores poderão anunciar lançamentos na sexta-feira (19) da programação. Tradições gastronômicas locais, como a carne na lata, também terão destaque. A viagem no turismo de experiências terá um espaço próprio na planta do evento, com um “túnel de costela” e som de sanfona. A proposta da planta do evento é separar o espaço de experiências do espaço de comercialização de produtos e serviços. Além disso, haverá exposição de carros antigos e uma Área Rural com fazendinha e demonstrações do Incaper.

O superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, afirmou que o total de expositores é compatível com eventos na Praça do Papa, em Vitória, destacando a dimensão da Fenecon. “O Sebrae/ES está investindo quase R$1 milhão por acreditar na capacidade de Conceição do Castelo para o turismo. Temos a perspectiva de levar desenvolvimento e prosperidade por meio do setor, que vai se consolidar no Espírito Santo quando entendermos o funcionamento de toda a cadeia. E a Fenecon é uma grande oportunidade para os empreendedores”, disse.

O vice-presidente da Associação, Cristiano Lopes, afirmou que a Acicc é uma “locomotiva para incentivar os empreendedores. A Fenecon precisa de três pilares: quem organiza, expositores e público. Temos um turismo pouco explorado e com muito potencial”.

“Quando a gente acredita no que faz, isso acaba sendo um propósito. Estamos trabalhando muito para entregar a melhor feira nesta terceira edição e torná-la uma das melhores do Sul do Espírito Santo”, declarou o presidente da Acicc, Flavio Augusto Cola Rocha.

Promoção

Eduardo Destefani, consultor do projeto arquitetônico da Feira, juntamente com Patrícia Cangussu, gerente regional do Sebrae/ES, orientaram os participantes sobre como se preparar para o evento e ajudar a promovê-la. Patrícia destacou a importância de os estandes estarem atrativos para se diferenciarem, comercializarem mais, agregarem experiências e promoverem parcerias com outros expositores. “A edição deste ano vai ser um sucesso, e a expectativa é que os expositores voltem para casa sem estoques”.

Além disso, Patrícia reforçou a necessidade de capacitação dos empreendedores para melhor atendimento ao público durante a Feira, visando efetuar as vendas com mais rapidez. Ela também destacou a importância de aproveitar o contato com o público para cadastrar clientes para futuros negócios.

Carlos Alberto Vieira, o “Carlinhos“, presidente da Serrana Coop, cooperativa que nasceu em Conceição, disse que é uma honra e alegria fazer parte do evento. “Mais um ano apoiando o comércio local de Conceição do Castelo através da Fenecon. Essa feira traz valorização para os seus associados através do reconhecimento do comerciante local em seus diversos segmentos. Por isso, para nós, é muito importante estar junto apoiando, pois mostra nossa responsabilidade com o município, que é o berço da nossa cooperativa, e, em contrapartida, recebemos esse retorno em forma de carinho e visibilidade”.

A gerente da agência local do Sicoob, Regina Viçosi, ressaltou que a cooperativa de crédito apoia a Fenecon desde a primeira edição. “É uma honra fazer parte do evento deste porte que gera visibilidade para os empreendedores locais. Juntos faremos uma excelente feira”.

Já o prefeito de Conceição do Castelo, Cristiano Spadetto, parabenizou a Acicc pela coragem de “desafiar os desafios. Conceição está virando a página para um futuro promissor. Acho que fiz um bom trabalho pelo desenvolvimento do nosso município. Parabéns aos organizadores da Fenecon pela atitude!”.

Serviço:

3ª Feira de Negócios de Conceição do Castelo (Fenecon 2024)

Data: de 18 a 21 de julho

Local: Área de Eventos “Sanfonão”

Entrada gratuita

Acompanhe todas as informações também no Instagram: @acicc.conceicaodocastelo

Horário de funcionamento:

Quinta-feira (18/07)- 18h à 0h

Sexta-feira (19/07)- 18h à 0h

Sábado (20/07)- 16h à 0h

Domingo (21/07)- 10h às 20h

Programação cultural:

Quinta-feira (18/07)

18h – Abertura dos Portões

19h – Apresentação do Grupo Folia de Reis

20h – Cerimônia de Abertura da Feira

21h – Show com Daniel Dias (Sertanejo)

Sexta-feira (19/07)

18h – Abertura dos Portões

19h – Apresentação da Miss Baby 2024

19h – Apresentação do Grupo de Dança Imperial Português (Crianças)

20h – Show com Saulo Simonassi (Clássicos do Rock)

22h – Show com Nano Vianna (Releituras de Rock)

Sábado (20/07)

16h – Abertura da Feira

17h – Apresentação de Dança do Tropeiro

17h30 – Apresentação da Rainha e Princesas Sanfoneiro

18h – Apresentação do Projeto Mirim

19h – Apresentação da Rainha e Princesas Portugália

19h – Apresentação do Grupo de Dança Radici Città di Torino

20h – Show com Rubens Netto (Pop)

22h – Show com Pablo e Mateus (Sertanejo)

Domingo (21/07)

11h – Abertura da Feira

11h30 – Apresentação de Dança Mayckon Jackson

12h – Apresentação do Sanfoneiro Mirim Ruan

12h30 – Apresentação do Grupo de Dança Imperial Português (Adultos)

13h – Show com Wagner e Edmar (MPB)

15h – Show com Orestes Cazote Trio (MPB)

17h – Apresentação do Projeto Feijoada (Pagode e Samba)