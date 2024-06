Multinacional francesa formaliza intenção para se instalar em Jerônimo

A prefeitura de Jerônimo Monteiro formalizou a parceria de intenção de construção de uma planta da Multinacional Francesa NetZero no município.

O encontro reuniu representantes do Governo Municipal, membros da cooperativa Cafesul, INCAPER, alunos e docentes da Universidade Federal do Espírito Santo e agricultores da região.

Leia Também: Alegre abre editais com recursos de R$ 286 mil pela Lei Paulo Gustavo

A empresa NetZero atua com o compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, produzindo biocarvão a partir de insumos vegetais.

O Biochar, biocarvão gerador de energia, é produzido a partir da palha de café que colabora para uma agricultura sustentável e produtiva. O biocarvão gerado, capaz de reter água e nutrientes no solo e reduzir o uso de fertilizantes, pode ser aplicado nas plantações cafeeiras.

Essa colaboração prevê movimentação econômica na agricultura local, novos empregos e grandes avanços no setor produtivo do café, além de promover a sustentabilidade ambiental no Município.

Fonte: Prefeitura de Jerônimo Monteiro