Festa de Cachoeiro: Desfile Cívico-Escolar atrai centenas de pessoas

Mais uma vez, o tradicional desfile cívico-escolar se concretizou como umas das principais atrações da Festa de Cachoeiro. Realizado na manhã deste sábado (29), na praça Jerônimo Monteiro, o evento atraiu centenas de pessoas e encantou com a temática: “Cachoeiro por todos e todos pela inclusão”.

Dez unidades escolares participaram da atividade. A Emeb Zilma Coelho Pinto destacou a formação identitária do Brasil, celebrando a contribuição de povos indígenas, africanos e europeus, enquanto na Emeb Albertina Macedo, a preparação deu enfoque na contribuição de povos como pomeranos, ciganos e asiáticos.

A Emeb Sandra Vargas enfatizou a união das diferentes regiões brasileiras. Com foco nas manifestações culturais como Folia de Reis e Capoeira, a Emeb José Paineiras preparou apresentações vibrantes.

Já a Emeb José Taveira abordou direitos fundamentais como Educação e Saúde, enfatizando a importância da inclusão social. A EEEFM Prof. Inah Werneck destacou a pluralidade religiosa, com apresentações que enfatizam o respeito e a liberdade de culto.

A Emeb Padre Gino Zatelli promoveu a alfabetização como um direito universal, destacando métodos inclusivos como Braille e Libras. A Emeb Professora Gércia Ferreira Guimarães focou na democratização do acesso à tecnologia, preparando seus alunos para um futuro digital inclusivo.

Já a EEEFM Agostinho Simonato enfatizou a interação entre pessoas com e sem deficiência, utilizando o esporte como uma ferramenta de inclusão. A CEEFMTI Liceu Muniz Freire se inspirou no filme “Extraordinários”, reforçando a mensagem de igualdade e inclusão.

Com um sorriso orgulhoso, Michele Mathias, mãe de Felipe Mathias, de quatro anos, não escondeu a alegria de ver seu pequeno abrilhantando o desfile da escola Sandra Vargas.

“Eu moro em Cachoeiro, mas é a primeira vez que consigo acompanhar o desfile e não podia ser melhor, porque pude ver meu filho participando desse evento que é tão tradicional em nossa cidade. As apresentações foram belíssimas e estou muito feliz de participar desse momento com minha família”, expressa.

Já Monique Hellen Victorio Belato, mãe do pequeno Bryan, de cinco anos, destacou a organização do desfile e as confecções dos materiais usados na ação.

“As crianças foram bem organizadas e tudo ocorreu num tempo bem apropriado. Todo desfile ficou muito lindo. Meu filho amou participar e fico feliz com isso”, completa.

Além delas, também fizeram parte do desfile organizações e instituições diversas, incluindo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Ambiental, Polícia Civil, Guarda Municipal, Tiro de Guerra e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cachoeiro de Itapemirim (Apae).

“Agradecemos a todos envolvidos nesta grande festa. Nossas equipes trabalharam muito para proporcionar um desfile muito bonito e gerar memórias afetivas nas famílias, principalmente, das crianças que participaram. É uma tradição que segue viva na história linda de Cachoeiro”, salienta a secretária de Educação de Cachoeiro, Cristina Lens.

Também presente no evento, o Prefeito Victor Coelho destaca a importância do desfile para o fomento do sentimento de pertencimento dos pequenos cachoeirenses. “Esse é um momento que ficará para sempre marcado na mente desses pequenos e de todos que participam dessa atividade. Estamos muito orgulhosos do grande espetáculo que nos foi apresentado”, ressalta.

Fonte: PMCI