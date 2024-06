Festa de Cachoeiro: Desfile Cívico Escolar será atração no sábado (29)

Cachoeiro está nos últimos preparativos para o desfile cívico-escolar que acontece no próximo sábado, 29 de junho, durante a Festa de Cachoeiro. Dez unidades de ensino da cidade estarão na praça Jerônimo Monteiro, a partir das 8h, visando promover a despertar o debate do tema “Cachoeiro por todos e todos pela inclusão”.

Além delas, também farão parte do desfile organizações e instituições diversas, incluindo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Ambiental, Polícia Civil, Guarda Municipal, Tiro de Guerra e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cachoeiro de Itapemirim (Apae).

A secretária municipal de Educação, Cristina Lens, antecipou alguns detalhes dos preparativos do desfile deste ano, que é uma das mais tradicionais atrações do Dia de Cachoeiro. Segundo ela, as unidades de ensino estão em “em plena efervescência” com os preparativos. “Neste ano, vamos celebrar a diversidade e buscar promover a integração social. Alunos e professores celebrarão, refletindo sobre o compromisso de Cachoeiro de Itapemirim com uma sociedade mais justa e igualitária”, conta a secretária.

Para saber mais sobre como será a contribuição de cada escola, confira a tabela abaixo:

EMEB Zilma Coelho Pinto: Todos por Uma Só Nação

A EMEB Zilma Coelho Pinto destacará a formação identitária do Brasil, celebrando a contribuição de povos indígenas, africanos e europeus. “As crianças estão ensaiando diariamente e estão muito animadas. Elas entendem a importância de mostrar como a união de diferentes culturas moldou nosso país”, comenta a professora Maria Silva.

EMEB Albertina Macedo: Muitos Povos Formaram Nossa Nação

Na EMEB Albertina Macedo, a preparação destaca a contribuição de povos como pomeranos, ciganos e asiáticos. “Os alunos estão empolgados com a chance de aprender sobre outras culturas e estão ansiosos para apresentar o que descobriram no desfile,” diz o diretor João Lima.

EMEB Sandra Vargas: Um País de Todos

A EMEB Sandra Vargas enfatizará a união das diferentes regiões brasileiras. “As crianças estão se dedicando muito aos ensaios e mal podem esperar para mostrar como a união dos estados pode criar um futuro melhor para todos”, relata a coordenadora Ana Paula.

EMEB José Paineiras: A Inclusão pela Cultura Popular

Com foco nas manifestações culturais como Folia de Reis e Capoeira, a EMEB José Paineiras prepara apresentações vibrantes. “Estamos integrando elementos da cultura popular nas atividades e as crianças estão adorando a oportunidade de explorar e compartilhar essas tradições”, afirma o professor Carlos Henrique.

EMEB José Taveira: Inclusão e Direitos Sociais

Abordando direitos fundamentais como Educação e Saúde, a EMEB José Taveira enfatizará a importância da inclusão social. “Os alunos estão aprendendo sobre seus direitos e deveres e estão animados para compartilhar esse conhecimento com a comunidade”, observa a pedagoga Luiza Fernandes.

EEEFM Prof. Inah Werneck: A Inclusão Religiosa

A EEEFM Prof. Inah Werneck destacará a pluralidade religiosa, com apresentações que promovem o respeito e a liberdade de culto. “As crianças estão se preparando para mostrar a diversidade religiosa do nosso país, promovendo uma mensagem de respeito e harmonia”, comenta o professor de história, Ricardo Souza.

EMEB Padre Gino Zatelli: A Inclusão pelo Direito de Ler e Escrever

A EMEB Padre Gino Zatelli promoverá a alfabetização como um direito universal, destacando métodos inclusivos como Braille e Libras. “Estamos organizando atividades que mostram a importância da leitura e da escrita para todos, e as crianças estão muito entusiasmadas”, diz a diretora Mariana Oliveira.

EMEB Professora Gércia Ferreira Guimarães: A Inclusão Digital

Focada na democratização do acesso à tecnologia, a EMEB Professora Gércia Ferreira Guimarães prepara seus alunos para um futuro digital inclusivo. “As crianças estão aprendendo sobre inclusão digital e estão ansiosas para demonstrar suas novas habilidades tecnológicas”, relata o coordenador de informática, Felipe Ramos.

EEEFM Agostinho Simonato: A Inclusão pelo Esporte

Promovendo a interação entre pessoas com e sem deficiência, a EEEFM Agostinho Simonato utiliza o esporte como uma ferramenta de inclusão. “Os ensaios esportivos estão intensos e as crianças estão muito empolgadas para participar das atividades”, diz a professora de educação física, Sandra Martins.

CEEFMTI Liceu Muniz Freire: Somos Extraordinários

Inspirados pelo filme “Extraordinários”, os alunos do CEEFMTI Liceu Muniz Freire reforçam a mensagem de igualdade e inclusão. “Estamos preparando uma apresentação emocionante que destaca como todos somos iguais em direitos e deveres”, afirma a coordenadora pedagógica, Juliana Santos.