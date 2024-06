Orla de Ubu: obra começou e tem mudanças no trânsito de Anchieta

Para dar seguimento às obras da nova orla de Ubu, desde a última quarta-feira (19), a Prefeitura de Anchieta fez uma interdição no trânsito do trecho entre a Rua Manoel Miranda Garcia, em Parati, até o trevo da primeira pracinha da praia de Ubu. A Viação Planeta e a Viação Sudeste vão alterar o itinerário dos ônibus.

A interdição do trânsito é uma orientação técnica da Gerência Estratégica de Transporte. O trecho alternativo passa em paralelo ao trecho utilizado atualmente. A parada dos ônibus será feita nas proximidades da quadra de esportes da comunidade, na ETA de Ubu e na primeira pracinha. Os novos pontos ficam entre 100 metros e 300 metros dos originais e foram calculados para o maior conforto possível para os usuários.

Novo calçadão, parquinhos, quiosques, banheiros, guarderia para pescadores e abrigos para salva-vidas são as novidades na orla de Ubu, em Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo, que passará por revitalização nos próximos meses.

A obra vai abranger uma área total de 13 mil metros quadrados (m²) e a orla de Ubu vai ganhar 10 quiosques e cinco módulos de banheiros, contendo espaço feminino e masculino com acessibilidade e fraldário.

Além disso, o projeto inclui serviços de drenagem e pavimentação entre o trevo de Ubu e a praia, área de passeio e paisagismo e recuperação da restinga. O valor do investimento é de R$ 19 milhões e os recursos utilizados são do município e do governo estadual.