Festa de São Pedro 2024: saiba onde assistir a Santa Missa em Cachoeiro

Por mais um ano, o Vicariato Episcopal para Comunicação da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim irá transmitir um dos mais tradicionais eventos da Festa de Cachoeiro 2024: a Missa de São Pedro e será realizada neste sábado, 29 de junho, a partir das 16h30. A exibição acontecerá pela WebTv Amparo.

O evento promete reunir milhares de fiéis, que acompanharão, em Celebração Solene, as homenagens à São Pedro no Grêmio São Agostinho, no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim. Neste ano, o tema da festa em homenagem ao padroeiro da Diocese e cidade de Cachoeiro de Itapemirim é “A Igreja realizava continuamente a Deus” (CF AT 12,5).

A transmissão vai começar pelo YouTube às 16h30, com a chegada da tradicional procissão de São Pedro que antecede a Celebração Religiosa.

Além da transmissão pela internet, a Rádio Diocesana 95,7 também exibirá o evento desde o início da procissão, às 15h, saindo da Catedral de São Pedro com destino ao local da Santa Missa. De forma inédita, a festividade também será transmitida pela TV Evangelizar.

Programação:

Sábado, 29/06 – Dia de São Pedro

9h: Missa presidida pelo padre Bruno Sá Rangel

15h: Procissão com a imagem de São Pedro saindo da Catedral de São Pedro em direção ao Grêmio Santo Agostinho

16h30: Missa Solene presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, transmitida pela Rádio Diocesana FM 95.7, TV Evangelizar e WebTV Amparo

19h: Show com Banda Anjos de Resgate Todos os dias, a partir das 18 horas, as barracas estarão funcionando e, após a Missa, haverá atrações culturais.

A transmissão ao vivo será no canal abaixo: