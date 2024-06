Cooperativas vão realizar ação com serviços gratuitos em Mimoso do Sul

A população de Mimoso do Sul será contemplada com uma ação de acolhimento do Dia de Cooperar, no próximo dia 13 de julho (sábado). O Sistema OCB/ES, cooperativas capixabas e instituições parceiras irão oferecer serviços e atividades de recreação e lazer de forma gratuita, na Praça Central do município.

Serão disponibilizados serviços de orientação de saúde bucal; aferição de pressão, peso e altura; orientações de saúde com nutricionista e psicólogo; e cortes de cabelo masculino e feminino. Para garantir o entretenimento das famílias, haverá apresentação de mágica, escorregador e pula-pula. Ainda serão oferecidos cachorro-quente, algodão-doce, pipoca, picolé e refrigerante.

O município foi escolhido para ser palco da ação devido às enchentes que inundaram diversas moradias, lojas e áreas de uso comum em março deste ano. O intuito é apoiar a comunidade, oferecendo atendimentos relevantes para a população.

O Sistema OCB/ES e as cooperativas envolvidas na ação também irão fazer doações para três instituições sociais de Mimoso do Sul que tiveram suas atividades prejudicadas pelas fortes chuvas: a Casa Lar das Crianças, a Comunidade Terapêutica Reviver e a Pestalozzi.

Em 2023, a ação conjunta do Dia de Cooperar no Sul do estado foi realizada em Cachoeiro de Itapemirim. Cerca de 1,5 mil pessoas compareceram ao evento e puderam desfrutar de mais de 2,3 mil atendimentos gratuitos. Para este ano, a expectativa é atender um público de até 2 mil pessoas.

O objetivo das ações deste ano é contribuir com a reconstrução e a retomada da normalidade no município, conforme destaca o presidente do Sistema OCB/ES, Dr. Pedro Scarpi Melhorim.

“Ficamos muito tocados com a situação que os moradores de Mimoso do Sul enfrentaram e ainda tentam superar. À época, as cooperativas que atuam na região e proximidades se mobilizaram para ajudar, mas sabemos que todo suporte é muito bem-vindo e faz a diferença. Por isso, vamos realizar mais essa ação de apoio”, reflete.

O propósito do Dia de Cooperar é gerar impacto social nas comunidades por meio da solidariedade. Para o diretor-executivo do Sistema OCB/ES, Carlos André Santos de Oliveira, esse gesto de voluntariado deixa marcas positivas no público beneficiado.

“Há anos, o lema do movimento tem sido ‘Atitudes simples movem o mundo’, e essa frase sintetiza bem os efeitos do Dia C. Seja com uma ação pontual ou perene, por mais simples que seja, sempre acabamos por gerar um impacto muito significativo na vida das pessoas. De ação em ação, ajudamos a transformar a realidade delas para melhor”, observa.

A realização do Dia de Cooperar 2024 em Mimoso do Sul é uma iniciativa do Sistema OCB/ES em parceria com as cooperativas Cafesul, Cooteva, Sicoob Credirochas, Sicoob Sul, Serrana, Sicredi União, Uniodonto ES e Unimed Sul Capixaba. A ação conjunta conta, ainda, com o apoio da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul.

Sobre o dia de cooperar

O Dia de Cooperar, ou Dia C, é um grande movimento de solidariedade e voluntariado desenvolvido pelas cooperativas em todo o Brasil. Criado em 2009 em Minas Gerais, ele ocorre no Espírito Santo desde 2014 e, a cada ano, o número de ações aumenta.

O objetivo é estimular as cooperativas a desenvolverem projetos perenes com foco socioambiental ao longo de todo o ano, contribuindo para o desenvolvimento social das localidades onde elas estão instaladas. A celebração oficial ocorre sempre no primeiro sábado de julho, quando também é comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo.

Somente em 2023, o Espírito Santo registrou 198 ações realizadas, envolvendo 60 cooperativas capixabas e 4,8 mil voluntários, que se uniram com o intuito de ajudar quem mais precisa. Ao todo, foram mais de 93 mil pessoas beneficiadas diretamente em 98 municípios (73 no ES e 25 em cidades da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás, onde parte das cooperativas capixabas também atua).

Serviço:

Dia de Cooperar 2024 – Ação de acolhimento em Mimoso do Sul

Data: 13 de julho (sábado)

Local: Praça Central, Mimoso do Sul

Horário: 8h ao meio-dia

Participação gratuita