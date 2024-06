Foragido condenado por homicídio e tráfico de drogas é preso no ES

Policiais civis e militares realizaram uma operação conjunta com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra indivíduos investigados pela prática de crimes em Nova Venécia, na última terça-feira (11).

Segundo a Polícia Civil, durante a ação, um foragido de 32 anos foi preso, condenado por homicídio, tráfico de drogas e furto. Além disso, um outro homem, de 33 anos, foi detido após resistir à abordagem policial.

A operação ocorreu no bairro Bela Vista, em Nova Venécia. No local, foi feito um cerco na residência e, assim que a equipe entrou no imóvel, um indivíduo agiu de forma agressiva e entrou em luta corporal com os policiais, onde foi contido e algemado.

Além disso, no local, também estava um indivíduo com mandado de prisão em aberto, condenado por homicídio, tráfico de drogas e furto, além de estar foragido do sistema prisional. Nas buscas, foram apreendidos oito papelotes de cocaína, duas balanças de precisão, seis munições de calibre .38 e itens de valor.

Os detidos foram encaminhados à autoridade policial para os procedimentos de praxe, permanecendo à disposição da Justiça.