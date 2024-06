Frio? Inverno começa nesta quinta (20); confira como fica o tempo no ES

Nesta quinta-feira (20), início do inverno no Hemisfério Sul, previsão de chuva fraca pelo começo do dia na Grande Vitória e Nordeste, com tempo aberto nos demais períodos.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, não há previsão de chuva nas demais áreas do Espírito Santo. Ventos de fracos a moderados no litoral, com rajadas intensas no sul.

Na Grande Vitória, previsão de chuva fraca na madrugada e manhã, com tendência de tempo aberto nos demais períodos. Vento fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Vento fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas intensas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Nordeste, previsão de chuva fraca na madrugada e manhã, com tendência de tempo aberto nos demais períodos. Vento fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.