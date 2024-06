“Gestão eficiente”, destaca Da Vitória ao defender continuidade em Piúma

O deputado federal e presidente estadual do Progressistas, Da Vitória, defendeu a continuidade do governo Paulo Cola na cidade de Piúma.

Nesta segunda-feira (10), durante lançamento da pré-candidatura a prefeito de Paulo Cola, o parlamentar destacou os pontos fortes da administração na cidade de Piúma.

“O prefeito Paulo Cola revolucionou a cidade de Piúma com uma gestão eficiente e referência no Brasil. Agora, com o movimento Avança Piúma, ele vai levar o município ainda mais longe”, frisou Da Vitória.

Além dos Progressistas, também dão sustentação a pré-candidatura de Cola o Cidadania, PSDB, Podemos, União Brasil, MDB, Avante, PRD e Republicanos.

Eleições na cidade de Piúma

Paulo Cola terá como adversário direto o ex-secretário municipal de Governo e Planejamento Kauê Oliveira (PL), 35 anos, que também se lançou como o pré-candidato da sigla para a disputa do comando da Prefeitura de Piúma.