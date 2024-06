Ginástica Rítmica: com capixabas, Brasil fatura 12 medalhas no Pan-Americano

O Brasil fechou a disputa no Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica 2024 com 12 medalhas, com a participação das capixabas Deborah Medrado, Geovanna Santos e Sofia Madeira. Ao todo, foram cinco ouros, cinco pratas e dois bronzes. A competição foi encerrada nesse domingo (9), na Guatemala.

As três ginastas são contempladas pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Um dos destaques da competição, a atleta Geovanna Santos faturou a medalha de prata no aparelho arco e um ouro por equipe no individual da categoria adulta, ao lado das colegas Bárbara Domingos e Maria Alexandre.

Já no conjunto, Deborah Medrado e Sofia Madeira conquistaram o ouro no arco e duas pratas no conjunto misto e no geral com a seleção brasileira de Ginástica Rítmica. Na prova dos cinco arcos, o conjunto se apresentou ao som de “I Wanna Dance With Somebody”, de Whitney Houston, e somou 37.200, garantindo a medalha de ouro.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).