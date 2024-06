Governador inaugura obra com investimentos de R$ 6,2 milhões

A estrada que dá acesso à Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cariacica, está de cara nova! O Governo do Estado acaba de inaugurar as obras de reabilitação asfáltica do trecho de 4,8 quilômetros que liga a localidade ao bairro Areinha. O investimento para a melhoria na estrada foi de R$ 6,2 milhões dentro do Programa Caminhos do Campo, desenvolvido pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).

A inauguração foi realizada na manhã deste sábado (8) pelo governador Renato Casagrande, ao lado do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, do presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos, além de outras autoridades e moradores.

“É uma alegria voltar aqui a Duas Bocas para reafirmar o nosso compromisso com Cariacica. Temos grande nível de investimento na cidade, tanto que estamos aqui quase todos os meses anunciando ou entregando alguma obra. Em breve vamos inaugurar a nova Avenida América, que já foi um valão e está se tornando um lindo espaço. Veja como foi importante a Orla de Cariacica que impulsionou o turismo e o lazer do município”, lembrou o governador.

Com a nova obra, o Governo do Estado garante melhores condições de tráfego para os veículos em atividades que vão desde o escoamento da produção rural da região até o ir e vir das pessoas que moram no local. O novo asfalto também facilita a mobilidade, com conforto e segurança, para turistas e visitantes da Reserva de Duas Bocas que frequentam a região.

“Este investimento reforça o compromisso assumido pelo Governo do Espírito Santo em levar melhores condições à população que mora no campo. Uma via pavimentada no meio rural representa dignidade para as comunidades do entorno, porque permite ao agricultor o comércio da sua produção, aos alunos o transporte para a escola, aos moradores a possibilidade de trafegar pela via”, afirmou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

A obra realizada em parceria com a Prefeitura Municipal incluiu os serviços de drenagem, reciclagem do pavimento, implementação das sinalizações horizontal e vertical, defensa metálica e passagem de fauna.

Ainda durante a agenda, o governador Casagrande participou da entrega da reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Cariacica-Sede e da nova praça de Morrinhos, no mesmo bairro. A UBS foi totalmente revitalizada e conta agora com dois pavimentos com consultórios, sala de espera, recepção, sala de curativos, laboratórios, farmácia, entre outras dependências. Já a praça conta tem quadra, playground, iluminação em LED, espaço de convivência e bancos modernos.

Também estiveram presentes os deputados estaduais Denninho Silva e José Esmeraldo; o secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Abreu; além de vereadores, secretários municipais e lideranças locais.

Reserva biológica

Com uma área protegida desde 1965, a Reserva de Duas Bocas possui vegetação nativa e também uma porção de floresta em regeneração. O local também conta com uma represa abastecida pelos rios Sertão Velho, Pau Amarelo, Panelas e Naia-Assú.

Segundo o gestor da Reserva Biológica de Duas Bocas, Rafael Lorenzon Boni, as melhorias na rodovia facilitam o dia a dia da unidade. “A nova estrada beneficia tanto os servidores da Reserva, quanto os pesquisadores que vêm ao local. E ainda dão mais condições para as escolas, principalmente da Grande Vitória, trazerem os alunos para a participação em atividades de educação ambiental realizadas na unidade”, comentou.

Boni destaca também a atenção dada à preservação dos animais que vivem na região: “Assim como solicitado por nós, houve a instalação de dispositivos para passagem de fauna para melhorar a questão da circulação de animais entre os dois lados da pista, especialmente em relação aos primatas da região. Esperamos que, com a melhora nas condições da pista, possa haver aumento do número de visitantes à reserva.”

A reserva biológica faz parte do Corredor Ecológico ‘Duas Bocas – Mestre Álvaro’, e nela são desenvolvidas atividades como as de fiscalização, recepção de escolas e pesquisas científicas. A reserva protege um importante fragmento florestal de vegetação primária de Mata Atlântica, com uma exuberante vegetação que abriga uma fauna diversificada, inclusive, com espécies raras e ameaçadas de extinção.

Fonte: Governo do Estado