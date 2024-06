Anchieta recebe recursos para reurbanização da orla de Ubu

O município de Anchieta vai receber um total de R$ 57 milhões em investimentos públicos em obras de infraestrutura do governo do Estado.

Na manhã desta sexta-feira (7) foi assinada ordem de serviço que autoriza o início das obras de reurbanização da orla de Ubu, ampliação de saneamento básico em Iriri e construção de uma unidade da polícia militar no município.

A solenidade realizada no balneário de Ubu contou com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), do presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (Podemos), do prefeito de Anchieta, Fabrício Petri (PSB) e outras autoridades.



O chefe do Parlamento enfatizou o papel da Assembleia Legislativa na autorização desses investimentos, refletindo no desenvolvimento do estado.

“Eu preciso registrar que não tem um prego nesse Estado colocado com recursos públicos, que não passou por nós na Assembleia para autorizar. Vocês aqui em Anchieta, e todos os capixabas nas 78 cidades do Espírito Santo, têm investimento do governo do Estado com autorização da Assembleia Legislativa”, reforçou Marcelo Santos.



A reurbanização vai abranger 1,2 km da orla de Ubu, incluindo a construção de dez quiosques, cinco módulos de banheiros, pérgolas, playground, rampa de acessibilidade para a praia e guarda-corpos. O projeto também prevê serviços de drenagem e pavimentação entre o trevo de Ubu e a praia. O prazo para execução das obras é de 630 dias. O investimento para a reurbanização da orla de Ubu será de R$ 19 milhões.



O Estado ainda anunciou aporte financeiro de R$ 23 milhões para obras de ampliação do sistema de abastecimento de água em Iriri, para atender cerca de 56 mil pessoas. Outras medidas anunciadas incluem a construção de 32 casas populares e de uma companhia da polícia militar no município.



O governador afirmou que as medidas buscam melhorar a qualidade de vida dos moradores e atrair mais turistas, assegurando o desenvolvimento contínuo da região. “Em parceria com a prefeitura, a gente dá mais um passo na estruturação do município de Anchieta com investimentos em saneamento, infraestrutura e segurança pública. A gente quer melhorar a vida de quem mora aqui, e também melhorar para quem vem desfrutar de Anchieta”, declarou Casagrande.



Guanabara



Além da solenidade na praia de Ubu, o governo realizou um evento em Guanabara para inaugurar as obras de drenagem e pavimentação das ruas do bairro de Anchieta. Foi concluída a pavimentação em dez vias locais, além da construção de calçadas e rampas. O projeto foi viabilizado a partir do convênio firmado entre a Prefeitura de Anchieta e o governo do Estado no valor de R$ 6,5 milhões.