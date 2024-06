Governo anuncia investimentos de quase R$ 40 milhões em Mimoso do Sul

O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio das Secretarias de Estado da Educação (SEDU), Secretaria de Estado de Saneamento Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEDURB) e Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), realizou na manhã desta terça-feira (4), a assinatura de diversas obras importantes para o município de Mimoso do Sul.

O governador Renato Casagrande autorizou o repasse de Recursos da Defesa Civil para Obras no município. Entre elas o restabelecimento da Drenagem da Praça de Eventos no valor de R$ 549.343,63, de Vias Urbanas (Paralelepípedo), estimado em R$ 1.137.647,54. Restabelecimento de Vias Urbanas (Asfalto), no valor de R$ 1.189.217,52, de Vias Rurais e Pontes, no valor de R$ 2.000.000,00.

LEIA TAMBÉM: Agentes da Guarda Municipal de Anchieta recebem novos equipamentos

Além disso, Renato autorizou o repasse de Recursos para Obras no Município. Entre elas, a retirada dos Resíduos Sólidos Oriundos da Chuvas que ocorreram no fim de março de 2024. A destinação dos Resíduos Sólidos, no valor de R$ 3.094.022,63 e o transporte dos Resíduos Sólidos, estimado em R$ 3.526.860,01.

Também foi anunciada a proposta para Elaboração de diversos Projetos. Projeto Executivo de Drenagem Pluvial e Pavimentação da Rua do Casarão no Morro da Palha, no valor de R$ 43.973,84. Proposta para Elaboração de Projetos Executivos de Drenagem Pluvial da Rua Ladeira da Igualdade até o Banco do Brasil, orçado em R$ 53.957,74.

Elaboração de Projetos Executivos do Muro do Cemitério, em R$76.381,5.

Elaboração de Projetos Executivos do Muro de Contenção da Rua DR. José Monteiro da Silva no (Muro da Rua da Pratinha), no valor de R$ 82.249,65.

Projetos Executivos da Ponte no Distrito de Dona América em Concreto com Cabeceira, orçado em R$ 87.908,83. Elaboração de Projeto Executivo de Revitalização da Praça do Distrito de Ponte do Itabapoana, estimado em R$ 91.377,33.

Além da proposta para Elaboração de Projetos Executivos de Encosta do Conjunto Habitacional no Distrito de Ponte de Itabapoana, com valor de R$ 95.319,56.

Proposta para Elaboração de Projetos Executivos para Ponte do Independente em Concreto com Cabeceira, R$ 97.285,90, proposta para Recapeamento das Ruas Crispim Braga, Maria Monteiro, UAB, Vista Alegre II, Manoel Ferreira, Francisco Chanca, da Praça do Posto de Saúde até ESF Morro da Palha e Rua do Hospital, valor de R$101.755,06

Também foi proposta a Elaboração de Projetos Executivos do Muro de Contenção do acesso do Café Moca na Subida da Bela Aurora, R$105.380,88 de Readequação da Praça José Coimbra de Resende (Praça da Mangueira), R$ 125.320,79

e de revitalização da Rodoviária e seu entorno, R$ 155.777,31. Proposta para Elaboração de Projetos Executivos de Contenção na Via Principal de Conceição do Muqui no valor de R$ 204.510,67.

Além disso, foi assinado o convênio para revitalização urbanística da Praça José Coimbra de Resende na Sede do município, orçado em R$12.205.000.

Renato também assinou a Ordem de Serviço para a reforma e ampliação do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Antônio Acha no Bairro Santa Terezinha, no valor de R$ 13.311.555,22.

O valor total dos investimentos anunciados pelo governo do Estado na manhã desta terça-feira (4), no município, foi de R$ 38.850.010,01.