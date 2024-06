Governo cria proposta para atrair mais voos para o Espírito Santo

Uma proposta do Governo do Estado pode atrair mais voos para o Espírito Santo. O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, nesta segunda-feira (10), o envio de um projeto de lei para Assembleia Legislativa que visa reduzir impostos.

A medida visa reduzir o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre o combustível de aviação, que atualmente é 17% e pode chegar a até 7%.

“Quanto mais voos e assentos disponíveis, menor o ICMS. Essa medida estimula a expansão da malha aérea e impulsiona o turismo e o desenvolvimento econômico do estado”, escreveu Casagrande por meio da sua rede social.

