Grave acidente mata caminhoneiro de Cachoeiro na BR-101 na Bahia

O caminhoneiro Edmílson da Silva Pereira, de 61 anos, de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, morreu em um acidente grave no km 692 da BR-101, na Bahia, na noite da última terça-feira (11).

De acordo com informações da Polícia Civil da Bahia, o caminhão em que Edmílson dirigia tombou em um trecho conhecido como “Curva da Visgueira“, no município de Eunápolis, na Bahia.

Leia também: Acidente entre quatro veículos deixa motociclista ferido em Cachoeiro

A Polícia Civil da Bahia disse ainda que a Delegacia Territorial de Eunápolis expediu as guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica.