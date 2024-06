Grave: motociclistas morrem em acidente com carreta na BR-101

Dois motociclistas morreram em um acidente com uma carreta na BR-101, em São Mateus. O acidente aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (28).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu duas motos e uma carreta. Uma das vítimas, que é funcionário do guincho da Eco101, foi arrastado pela carreta atá o km 85,8, na praça de pedágio de São Mateus.

Leia também: Suspeitos de tráfico de drogas são detidos em Muniz Freire

Segundo a Eco101, para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária, como: ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF, Samu, perícia da Polícia Civil e Instituto Médico Legal (IML). O fluxo no sentido Vitória segue com desvio para a faixa 1 da pista contrária e o fluxo sentido Bahia segue pela faixa 2. O trecho está sinalizado.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.