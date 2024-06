Suspeitos de tráfico de drogas são detidos em Muniz Freire

Dois homens foram detidos suspeitos de tráfico de drogas no bairro São Vicente, em Muniz Freire, na noite da última quarta-feira (26).

Segundo a Polícia Militar, as equipes foram solicitadas para irem até a Rua São Vicente, onde teria um ponto de tráfico de drogas. Os policiais foram ao local indicado e abordaram dois suspeitos, que estavam uma pequena quantidade de drogas.

No entanto, os suspeitos informaram onde estariam escondidas mais drogas. Os policiais foram ao local e encontraram 46 pinos de cocaína, 45 buchas de maconha, 52 pedras de crack e 144 papelotes de cocaína.

Leia também: Taxista é preso transportando drogas em cidade do Sul do ES

Os envolvidos foram encaminhados para Delegacia de Polícia de Muniz Freire para demais providências. O nome dos suspeitos não foram informados.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.