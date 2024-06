Grupo de Voluntários realiza doação de sangue coletiva em Cachoeiro

Em celebração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado em 14 de junho, o Grupo de Voluntários da Unimed Sul Capixaba (VOU) promoverá uma doação coletiva, em Cachoeiro de Itapemirim, no próximo sábado, 15 de junho. A partir das 7h da manhã, cerca de 20 voluntários estarão presentes para contribuir com este gesto de solidariedade.

A campanha tem como objetivo a manutenção dos estoques nos bancos de sangue, também conscientizar a população sobre a necessidade global de sangue e de como todos podem contribuir.

Segundo a analista de RH da Unimed Sul Capixaba e integrante do VOU, Simonne Lopes, a cooperativa tem sempre na programação duas campanhas de doação de sangue ao ano. “Soubemos que o banco de sangue estava baixo então mobilizamos mais uma campanha”, destaca.

O médico hematologista da Unimed Sul Capixaba, Claudio Vinicius Brito, enfatiza a importância dessas ações coletivas. “As doações são cruciais, pois não há um substituto para o sangue. Sem esses estoques, os hospitais enfrentam grandes dificuldades para atender pacientes que necessitam de transfusões urgentes,” explica.

O médico destaca que a elegibilidade para doação de sangue é determinada por diversos critérios, garantindo a segurança tanto para o doador quanto para o receptor.

“Para doar sangue, a pessoa deve estar em boa saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos e apresentar um documento de identidade com foto. Contraindicações comuns incluem condições médicas como anemia, infecções ou uso de certos medicamentos,” afirma.