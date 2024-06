Guardas Municipais de Cachoeiro participam de Curso de Drones

Na última semana, dois inspetores da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim participaram de um treinamento especializado para operar drones. O curso, ministrado pelo instrutor GCM Moutinho e ofertado em parceria com a Prefeitura de Vila Velha, ocorreu na sede da Guarda Civil Municipal de Vila Velha e reuniu, também, policiais civis, policiais penais, além de guardas municipais de diversas cidades, como Itapemirim, Marataízes, Cariacica e Serra.

Os inspetores Marcelo Garcia Brum e Claudson Mendes foram os representantes de Cachoeiro neste evento de capacitação. O treinamento foi um curso introdutório, oferecendo aos participantes uma compreensão básica sobre os drones, ou aeronaves não tripuladas, que são conduzidas, remotamente, por seus controladores.

O Curso de Drones abrangeu desde o contexto histórico e conceitos fundamentais de aeronaves não tripuladas até detalhes técnicos como peso, medidas, altitude, altura e autonomia de voo. Além disso, os participantes aprenderam sobre as múltiplas aplicações práticas dos drones no campo da segurança pública.

“Essas aeronaves são ferramentas valiosas para fornecer apoio e informações às equipes de terra durante operações ou ocorrências. Podem ser utilizadas em grandes operações para mapeamento de áreas, monitoramento de tráfego de drogas e outras atividades investigativas”, explicou a superintendente da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro, Edinete Fraga Mendes.

Ruy Guedes Barbosa Junior, secretário municipal de Segurança e Trânsito, destacou a importância da capacitação para a modernização das operações de segurança em Cachoeiro de Itapemirim. “A capacitação para a utilização de drones representa um avanço significativo na forma como conduzimos nossas operações. Estamos nos preparando para introduzir esses dispositivos que aumentam a eficiência das ações e garantem uma maior segurança, tanto para os agentes, quanto para a população”, afirmou o secretário.

