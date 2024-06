Homem é detido com materiais do tráfico de drogas em Cachoeiro

Um homem foi detido com materiais do tráfico de drogas no bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro de Itapemirim, na última quinta-feira (20).

Segundo a ocorrência da PM, policiais receberam denúncias anônimas de que suspeitos estariam comercializando drogas na rua Rua Brício Mesquita, no bairro Maria Ortiz. Após as informações, a equipe foi ao local e abordou o suspeito.

Com ele, os militares encontraram 85 pinos de cocaína, 28 buchas de maconha, uma porção de maconha com aproximadamente 34 gramas e outra porção com 36 gramas, 60 pedras de crack, uma balança de precisão, R$ 199,00 em espécie e um celular Samsung.

Leia também: PM apreende buchas de maconha com ajuda do Cão Messi em Cachoeiro

Um homem foi detido e encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro. A identidade dele não foi informado.