Homem é encontrado morto em lixão em cidade do ES

Um homem foi encontrado morto em um lixão no bairro Civit I, na Serra, na tarde do último domingo (23). A identidade da vítima não foi informada.

Segundo a Polícia Militar, o Ciodes 190 recebeu a informação de que havia um indivíduo em óbito, por disparos de arma de fogo, no bairro Civit I, na Serra. No entanto, militares foram ao local e constataram que a vítima estava sem vida. Nisso, acionaram a perícia. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Sobre o caso, a Polícia Civil informou, em nota, que após as diligências iniciais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), o caso foi registrado como latrocínio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento nenhum suspeito foi detido.

Além disso, disse que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.