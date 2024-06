Empresa do ES é investigada por contrabando de vinhos da Argentina

A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão contra uma empresa que está sendo investigada por contrabando de vinhos trazidos da Argentina. A ação aconteceu na manhã da última quarta-feira (26).

De acordo com as investigações, os vinhos eram comercializados sem autorização do Ministério da Agricultura, sem selo de controle da Receita Federal e sem rótulos nacionais. Além disso, os produtos eram adquiridos na Argentina e encaminhados para Foz do Iguaçu, de onde seguiam para São Paulo.

Aliás, uma transportadora capixaba, alvo da investigação, recebia a mercadoria e destinava os produtos ao Espírito Santo, com notas fiscais ideologicamente falsas, para dar aparência de legitimidade às mercadorias.

Os mandados de busca foram cumpridos na quarta-feira, em Cariacica e Viana, no endereço residencial de responsável pelo comércio dos vinhos e na transportadora. Nos locais, foram apreendidos celulares e documentos relacionados à investigação. A pena para o crime de contrabando é de 1 a 4 anos de reclusão e multa.